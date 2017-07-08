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Стрёмсгодсет — Кристиансунн прогноз профессионала на матч 09.07.17

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Прогнозы на сегодня:
Ирландия футбол: Ирландия – Премьер Дивизион
до начала:
# Дрогеда 07.07 21:45 по МСК. Финн #
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Выбранная ставка подтверждена статистикой по дистанции. Коэффициент 2.0, а вероятность поражения всего 11%!
Исландия футбол: Исландия – Урвалсдейлд
до начала:
# Хабнарфьордюр 07.07 22:15 по МСК. Викингур #
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Действующий чемпион Исландии принимает на своем поле аутсайдера первенства. Все ли так очевидно в предстоящем матче?..
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия В
до начала:
# Санта Круз 08.07 01:15 по МСК. Пелотас #
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Есть достойный вариант для ставки в бразильской Серии В!
Китай футбол: Китай – Супер Лига Китая
до начала:
# Жонгджи 08.07 14:35 по МСК. Хенан #
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Помогаем разобраться в тонкостях Чемпионата Китая и выделяем наиболее безопасный вариант для ставки
Бразилия футбол: Бразилия – Бразильская Серия А
до начала:
# Коринтианс 09.07 01:00 по МСК. Прета #
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Лидер бразильской Серии А "Коринтианс" принимает середняка "Понте Прета". Коэффициент на победу фаворита не самый серьезный. Что же тогда выбрать?
Норвегия футбол: Норвегия – Элитсерия
до начала:
# Стабек 09.07 21:00 по МСК. Бранн #
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Прогноз от наших экспертов
Стрёмсгодсет — Кристиансунн прогноз профессионала на матч 09.07.17

История противостояния Стрёмсгодсет – Кристиансунн длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Стрёмсгодсет одержал 51 победу, а на счету ФК Кристиансунн 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09-го июля и по московскому времени его начало будет в 19:00.

Гости поединка Стрёмсгодсет – Кристиансунн от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

Если раньше футбольный клуб Стрёмсгодсет ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Стрёмсгодсет в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Стрёмсгодсет стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Сейчас футбольный клуб Кристиансунн пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Кристиансунн одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Кристиансунн забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

В матче Стрёмсгодсет – Кристиансунн довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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