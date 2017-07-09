Англия U19 — Германия U19 прогноз и ставки от профессионала 09.07.17

История противостояния Англия U19 – Германия U19 длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Англия U19 одержал 51 победу, а на счету ФК Германия U19 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 09.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 19:00.

Самый большой коэффициент в матче Англия U19 – Германия U19 идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Если раньше футбольный клуб Англия U19 ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Англия U19 в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Англия U19 стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Германия U19 имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Германия U19 демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Германия U19 продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Германия U19 в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Англия U19 – Германия U19 лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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