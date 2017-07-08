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Эсперанс (Тун) — St. George (Эфи): прогноз, ставки букмекера на матч. 09.07.17

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Эсперанс (Тун) — St. George (Эфи): прогноз, ставки букмекера на матч. 09.07.17

Болельщики 09-го июля 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Эсперанс (Тун) и St. George (Эфи). Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 20:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Футбольный клуб Эсперанс (Тун) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК St. George (Эфи) выставили 4.3.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Эсперанс (Тун) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Эсперанс (Тун) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Эсперанс (Тун) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Сейчас футбольный клуб St. George (Эфи) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб St. George (Эфи) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК St. George (Эфи) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

В футбольном поединке Эсперанс (Тун) – St. George (Эфи) эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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