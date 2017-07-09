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Замалек (Еги) — Аль-Ахли Триполи (Лии) прогноз специалиста 09.07.17

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Замалек (Еги) — Аль-Ахли Триполи (Лии) прогноз специалиста 09.07.17

Футболисты клуба Замалек (Еги) готовятся до 09.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Аль-Ахли Триполи (Лии). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Замалек (Еги) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Замалек (Еги) – Аль-Ахли Триполи (Лии) определились с коэффициентами. На ФК Замалек (Еги) выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.

В прошлом поединке футбольного клуба Замалек (Еги) основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Замалек (Еги) будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Замалек (Еги) есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Сейчас футбольный клуб Аль-Ахли Триполи (Лии) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Аль-Ахли Триполи (Лии) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Аль-Ахли Триполи (Лии) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

На поединок Замалек (Еги) – Аль-Ахли Триполи (Лии) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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