Тигрес — Онсе Кальдас прогноз и ставки от специалиста 09.07.17

В 23:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Тигрес – Онсе Кальдас, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 09-го июля 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Тигрес сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекеры считают фаворитом поединка Тигрес – Онсе Кальдас гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.3. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.8, а на ничейный результат можно поставить по 3.8.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тигрес отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тигрес еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тигрес пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Онсе Кальдас в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Онсе Кальдас демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Онсе Кальдас забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Онсе Кальдас имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

На поединок Тигрес – Онсе Кальдас идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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