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Санта Фе — Атлетико Насьональ прогноз специалиста на матч 10.07.17

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Санта Фе — Атлетико Насьональ прогноз специалиста на матч 10.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 10-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Санта Фе и Атлетико Насьональ. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Атлетико Насьональ сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Санта Фе. Начало данной игры произойдет в 03:30 по московскому времени.

Если футбольные клубы Санта Фе и Атлетико Насьональ в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Санта Фе уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Санта Фе сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Санта Фе не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Атлетико Насьональ прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Атлетико Насьональ сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Атлетико Насьональ в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Санта Фе – Атлетико Насьональ, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Атлетико Насьональ.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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