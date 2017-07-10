Карабах (Азе) — Самтредиа (Гру) прогноз специалиста на матч 11.07.17

Главный арбитр матча Карабах (Азе) – Самтредиа (Гру) в 20:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 11-го июля 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Самтредиа (Гру) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Самтредиа (Гру) – девять против двух.

Гости футбольного поединка Карабах (Азе) – Самтредиа (Гру) получили коэффициент 3.87 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.

На своем поле футбольный клуб Карабах (Азе) не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Карабах (Азе) находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Карабах (Азе) в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Сейчас футбольный клуб Самтредиа (Гру) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Самтредиа (Гру) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Самтредиа (Гру) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Карабах (Азе) и Самтредиа (Гру), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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