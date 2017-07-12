Атлетико Хуракан (Арг) — Либертад (Пар) прогноз специалиста на матч 12.07.17

Главный арбитр матча Атлетико Хуракан (Арг) – Либертад (Пар) в 01:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12.07.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Либертад (Пар) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Либертад (Пар) – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Атлетико Хуракан (Арг) – Либертад (Пар) неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.

Свой последний матч клуб Атлетико Хуракан (Арг) провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Атлетико Хуракан (Арг) крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Сейчас футбольный клуб Либертад (Пар) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Либертад (Пар) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Либертад (Пар) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Так как хозяева поединка Атлетико Хуракан (Арг) – Либертад (Пар) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Атлетико Хуракан (Арг).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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