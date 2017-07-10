Серро Портеньо (Пар) — Бостон Ривер (Уру) прогноз специалиста 12.07.17

Футболисты клуба Серро Портеньо (Пар) готовятся до 12-го июля 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Бостон Ривер (Уру). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 03:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Серро Портеньо (Пар) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости поединка Серро Портеньо (Пар) – Бостон Ривер (Уру) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

В прошлом поединке футбольного клуба Серро Портеньо (Пар) основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Серро Портеньо (Пар) будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Серро Портеньо (Пар) есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Бостон Ривер (Уру) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Бостон Ривер (Уру) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Бостон Ривер (Уру) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Так как хозяева поединка Серро Портеньо (Пар) – Бостон Ривер (Уру) сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Серро Портеньо (Пар).

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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