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Жальгирис (Лит) — Лудогорец (Бог): прогноз, ставки букмекера на матч. 12.07.17

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Жальгирис (Лит) — Лудогорец (Бог): прогноз, ставки букмекера на матч. 12.07.17

В 21:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Жальгирис (Лит) – Лудогорец (Бог), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 12.07.2017 и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Жальгирис (Лит) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Жальгирис (Лит) – Лудогорец (Бог) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Жальгирис (Лит) слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Жальгирис (Лит) был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Жальгирис (Лит) выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Лудогорец (Бог) пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Лудогорец (Бог) находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Лудогорец (Бог) намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Лудогорец (Бог) в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Ставить на матч Жальгирис (Лит) – Лудогорец (Бог) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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