Боливар (Бол) — ЛДУ Кито (Эка): прогноз, ставки букмекера на матч. Южноамериканский кубок 13.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Боливар (Бол) и ЛДУ Кито (Эка). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Боливар (Бол). Начало данной игры произойдет в 01:15 по московскому времени.

Самый большой коэффициент в матче Боливар (Бол) – ЛДУ Кито (Эка) идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Боливар (Бол) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Боливар (Бол) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Боливар (Бол) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем ЛДУ Кито (Эка) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но ЛДУ Кито (Эка) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Боливар (Бол) – ЛДУ Кито (Эка) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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