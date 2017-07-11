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В последнем противостоянии Боливар (Бол) – ЛДУ Кито (Эка) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13 июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 01:15. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Боливар (Бол) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Футбольный клуб Боливар (Бол) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК ЛДУ Кито (Эка) выставили 3.87.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Боливар (Бол) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Боливар (Бол) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Боливар (Бол) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб ЛДУ Кито (Эка) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Учитывая статистику личных встреч Боливар (Бол) – ЛДУ Кито (Эка), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК ЛДУ Кито (Эка) еще не разу не проигрывал в два мяча.
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