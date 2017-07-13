Насьональ Асунсьон (Пар) — Олимпия Асунсьон (Пар) прогноз и ставки от специалиста 13.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Насьональ Асунсьон (Пар) и Олимпия Асунсьон (Пар). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Насьональ Асунсьон (Пар), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 03:45.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Насьональ Асунсьон (Пар) – Олимпия Асунсьон (Пар) определились с коэффициентами. На ФК Насьональ Асунсьон (Пар) выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Насьональ Асунсьон (Пар) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Насьональ Асунсьон (Пар) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Насьональ Асунсьон (Пар) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Олимпия Асунсьон (Пар) уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Олимпия Асунсьон (Пар) практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Олимпия Асунсьон (Пар) демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Хозяева матча Насьональ Асунсьон (Пар) – Олимпия Асунсьон (Пар) предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Насьональ Асунсьон (Пар) больше 1.5 гола.

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