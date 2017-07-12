Атлетико Паранаэнсе — Крузейро прогноз и ставки от специалиста 13.07.17

История противостояния Атлетико Паранаэнсе – Крузейро длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе одержал 51 победу, а на счету ФК Крузейро 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 13-го июля и по московскому времени его начало будет в 03:45.

Самый большой коэффициент в матче Атлетико Паранаэнсе – Крузейро идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

Если раньше футбольный клуб Атлетико Паранаэнсе ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Атлетико Паранаэнсе в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Атлетико Паранаэнсе стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Крузейро уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Крузейро практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Крузейро демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ставить на матч Атлетико Паранаэнсе – Крузейро лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: