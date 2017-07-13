Палмейрас — Коринтианс прогноз и ставки от профессионала 13.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13.07.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Палмейрас и Коринтианс. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Коринтианс сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Палмейрас. Начало данной игры произойдет в 03:45 по московскому времени.

Футбольный клуб Палмейрас среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Коринтианс выставили 3.87.

На своем поле футбольный клуб Палмейрас не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Палмейрас находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Палмейрас в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Футбольный клуб Коринтианс имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Коринтианс демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Коринтианс продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Коринтианс в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Палмейрас – Коринтианс, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Коринтианс еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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