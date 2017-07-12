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|Хибернианс
|11.07 21:30 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|Партизан
|11.07 21:45 по МСК.
|Будучность
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Личная встреча между футбольными клубами Калью (Эст) и Видеотон (Вен) назначена на 13-го июля 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Калью (Эст). По Москве начало данной игры в 19:30.
Гости футбольного поединка Калью (Эст) – Видеотон (Вен) получили коэффициент 4.2 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.6, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.9.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Калью (Эст) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Калью (Эст) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Калью (Эст) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Видеотон (Вен) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Видеотон (Вен) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Видеотон (Вен) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Видеотон (Вен) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Калью (Эст) – Видеотон (Вен), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Видеотон (Вен).
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