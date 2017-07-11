Маккаби Тель-Авив (Изр) — КР Рейкьявик (Исл) прогноз профессионала 13.07.17

В последнем противостоянии Маккаби Тель-Авив (Изр) – КР Рейкьявик (Исл) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13-го июля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:30. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Маккаби Тель-Авив (Изр) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Гости поединка Маккаби Тель-Авив (Изр) – КР Рейкьявик (Исл) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

В прошлом поединке футбольного клуба Маккаби Тель-Авив (Изр) основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Маккаби Тель-Авив (Изр) будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Маккаби Тель-Авив (Изр) есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб КР Рейкьявик (Исл) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому КР Рейкьявик (Исл) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, КР Рейкьявик (Исл) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК КР Рейкьявик (Исл) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

На поединок Маккаби Тель-Авив (Изр) – КР Рейкьявик (Исл) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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