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|Хибернианс
|11.07 21:30 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|Партизан
|11.07 21:45 по МСК.
|Будучность
Партизан и Будучность сыграют в матче квалификации. Что ожидать от матча? Сделали подробный разбор и подобрали наиболее интересную ставку на матч.
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 13-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Бейтар (Изр) и Ботев Пловдив (Бог). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ботев Пловдив (Бог) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бейтар (Изр). Начало данной игры произойдет в 19:45 по московскому времени.
Футбольный клуб Бейтар (Изр) среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2. Ничейный результат оценен котировкой 3.4, а на ФК Ботев Пловдив (Бог) выставили 3.87.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Бейтар (Изр) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Бейтар (Изр) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Бейтар (Изр) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Ботев Пловдив (Бог) прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Ботев Пловдив (Бог) сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Ботев Пловдив (Бог) в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Бейтар (Изр) – Ботев Пловдив (Бог), советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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