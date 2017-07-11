Хёугесунн (Нор) — Лех (Пол): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 13.07.17

В последнем противостоянии Хёугесунн (Нор) – Лех (Пол) свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 13-го июля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 20:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хёугесунн (Нор) обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Хёугесунн (Нор) – Лех (Пол), выставив коэффициент 1.85 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.4, а поставить на ничью возможно по 3.5.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Хёугесунн (Нор) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Хёугесунн (Нор) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Хёугесунн (Нор) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Футбольный клуб Лех (Пол) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Лех (Пол) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Лех (Пол) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Лех (Пол) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Хёугесунн (Нор) – Лех (Пол) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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