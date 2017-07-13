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|Хибернианс
|11.07 21:30 по МСК.
|Ред Булл Зальцбург
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|Партизан
|11.07 21:45 по МСК.
|Будучность
Партизан и Будучность сыграют в матче квалификации. Что ожидать от матча? Сделали подробный разбор и подобрали наиболее интересную ставку на матч.
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Эстерсунд (Шве) и Галатасарай (Туц). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Эстерсунд (Шве), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 20:00.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Эстерсунд (Шве) – Галатасарай (Туц) коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.
В этом сезоне футбольный клуб Эстерсунд (Шве) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Эстерсунд (Шве) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Эстерсунд (Шве) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Сейчас футбольный клуб Галатасарай (Туц) пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Галатасарай (Туц) одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Галатасарай (Туц) забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Эстерсунд (Шве) – Галатасарай (Туц), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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