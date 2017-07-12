Ференцварош (Вен) — Мидтьюлланн (Дан): прогноз, ставки букмекера на матч. Лига Европы 13.07.17

Футболисты клуба Ференцварош (Вен) готовятся до 13-го июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Мидтьюлланн (Дан). Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Ференцварош (Вен) – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Букмекеры считают фаворитом поединка Ференцварош (Вен) – Мидтьюлланн (Дан) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.1. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.95, а на ничейный результат можно поставить по 3.45.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Ференцварош (Вен) на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Ференцварош (Вен) потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Ференцварош (Вен) в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Мидтьюлланн (Дан) имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Мидтьюлланн (Дан) демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Мидтьюлланн (Дан) продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Мидтьюлланн (Дан) в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Ференцварош (Вен) – Мидтьюлланн (Дан), футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Мидтьюлланн (Дан) еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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