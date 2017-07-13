Валюр (Исл) — Домжале (Сло) прогноз и ставки от профессионала 13.07.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 13.07.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Валюр (Исл) и Домжале (Сло). В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Валюр (Исл), но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 23:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка Валюр (Исл) – Домжале (Сло) гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.4. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.85, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

По меркам национального чемпионата Валюр (Исл) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Валюр (Исл) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Валюр (Исл) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Домжале (Сло) может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Домжале (Сло) надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Домжале (Сло) имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Валюр (Исл) – Домжале (Сло) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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