Насьональ Потоси (Бол) — Эстудиантес (Арг) прогноз и ставки от профессионала 14.07.17

Главный арбитр матча Насьональ Потоси (Бол) – Эстудиантес (Арг) в 01:15 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 14.07.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Эстудиантес (Арг) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Эстудиантес (Арг) – девять против двух.

Гости поединка Насьональ Потоси (Бол) – Эстудиантес (Арг) от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

В прошлом поединке футбольного клуба Насьональ Потоси (Бол) основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Насьональ Потоси (Бол) будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Насьональ Потоси (Бол) есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Эстудиантес (Арг) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Эстудиантес (Арг) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Эстудиантес (Арг) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Эстудиантес (Арг) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Насьональ Потоси (Бол) – Эстудиантес (Арг) лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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