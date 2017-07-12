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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14 июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Насьональ Потоси (Бол) и Эстудиантес (Арг). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Эстудиантес (Арг) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Насьональ Потоси (Бол). Начало данной игры произойдет в 01:15 по московскому времени.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Насьональ Потоси (Бол) – Эстудиантес (Арг) неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
По меркам национального чемпионата Насьональ Потоси (Бол) это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Насьональ Потоси (Бол) является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Насьональ Потоси (Бол) пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Футбольный клуб Эстудиантес (Арг) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Эстудиантес (Арг) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Эстудиантес (Арг) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Эстудиантес (Арг) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Насьональ Потоси (Бол) – Эстудиантес (Арг) встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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