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Болельщики 14 июля ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Депортиво Кали (Кол) и Хуниор (Кол). Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 03:45 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Депортиво Кали (Кол) – Хуниор (Кол) определились с коэффициентами. На ФК Депортиво Кали (Кол) выставили 1.9, на мировую между командами — 3.6, а ставки на гостей матча принимаются по 4.2.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Депортиво Кали (Кол) уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Депортиво Кали (Кол) сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Депортиво Кали (Кол) не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Хуниор (Кол) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Депортиво Кали (Кол) и Хуниор (Кол), посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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