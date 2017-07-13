Редлэндс — Моретон Бэй Юнайтел: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 14.07.17

В последнем противостоянии Редлэндс – Моретон Бэй Юнайтел свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 14-го июля 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 12:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Редлэндс обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Редлэндс среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Моретон Бэй Юнайтел выставили 4.3.

Две недели назад футбольный клуб Редлэндс получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Редлэндс из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Редлэндс выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Редлэндс – Моретон Бэй Юнайтел у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Моретон Бэй Юнайтел сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Моретон Бэй Юнайтел имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Моретон Бэй Юнайтел покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Редлэндс и Моретон Бэй Юнайтел, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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