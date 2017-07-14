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|Дундалк
|12.07 21:45 по МСК.
|Русенборг
Выбрали один из самых интересных матчей квалификации Лиги Чемпионов и предлагаем отличную ставку на матч.
Личная встреча между футбольными клубами Линфилд (Сир) и Селтик (Шот) назначена на 14.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Линфилд (Сир). По Москве начало данной игры в 19:00.
Поставить на хозяев матча Линфилд (Сир) – Селтик (Шот) можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Линфилд (Сир) отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Линфилд (Сир) еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Линфилд (Сир) пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Селтик (Шот) постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Линфилд (Сир) – Селтик (Шот), так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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