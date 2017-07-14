Гарсиласо — Альянса Атлетико прогноз и ставки от профессионала 14.07.17

История противостояния Гарсиласо – Альянса Атлетико длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Гарсиласо одержал 51 победу, а на счету ФК Альянса Атлетико 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 14.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 21:15.

Гости поединка Гарсиласо – Альянса Атлетико от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.87. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

По меркам национального чемпионата Гарсиласо это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Гарсиласо является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Гарсиласо пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Альянса Атлетико уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Альянса Атлетико практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Альянса Атлетико демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая сильную игру хозяев матча Гарсиласо – Альянса Атлетико на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Альянса Атлетико, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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