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Кортулуа — Тигрес: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 15.07.17

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Кортулуа — Тигрес: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Колумбии 15.07.17

Хозяев матча Кортулуа – Тигрес 15 июля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 03:45 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Если футбольные клубы Кортулуа и Тигрес в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.5. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.85, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.4.

По меркам национального чемпионата Кортулуа это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Кортулуа является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Кортулуа пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Тигрес. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Тигрес продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Тигрес крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Кортулуа – Тигрес, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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