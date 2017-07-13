Тилфорд Зебрас — Девонпорт прогноз и ставки от специалиста 15.07.17

Футболисты клуба Тилфорд Зебрас готовятся до 15-го июля, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Девонпорт. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 07:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Тилфорд Зебрас – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Тилфорд Зебрас – Девонпорт коэффициент на победу гостей просел до 4.2. На ничью он остался неизменным — 3.6, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.9.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Тилфорд Зебрас использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Тилфорд Зебрас, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Тилфорд Зебрас выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Девонпорт может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Девонпорт надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Девонпорт имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Тилфорд Зебрас – Девонпорт, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Девонпорт.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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