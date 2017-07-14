Холланд Парк Хокс — Куинсленд Лайонс прогноз специалиста 15.07.17

Болельщики 15-го июля 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Холланд Парк Хокс и Куинсленд Лайонс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 08:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Холланд Парк Хокс – Куинсленд Лайонс, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Холланд Парк Хокс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Холланд Парк Хокс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Холланд Парк Хокс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Куинсленд Лайонс прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Куинсленд Лайонс сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Куинсленд Лайонс в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Ставить на матч Холланд Парк Хокс – Куинсленд Лайонс лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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