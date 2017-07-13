Кэмпбеллтаун Сити — Кройдон Кингс прогноз профессионала 15.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 15-го июля 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Кэмпбеллтаун Сити и Кройдон Кингс. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Кройдон Кингс сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Кэмпбеллтаун Сити. Начало данной игры произойдет в 08:30 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Кэмпбеллтаун Сити – Кройдон Кингс можно по коэффициенту 1.95, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.1. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.45.

В прошлом поединке футбольного клуба Кэмпбеллтаун Сити основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Кэмпбеллтаун Сити будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Кэмпбеллтаун Сити есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

За последние четыре недели футбольному клубу Кройдон Кингс пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Кройдон Кингс находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Кройдон Кингс намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Кройдон Кингс в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая статистику личных встреч Кэмпбеллтаун Сити – Кройдон Кингс, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Кройдон Кингс еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: