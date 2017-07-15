Пара — МетроСтарс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 15.07.17

Футболисты клуба МетроСтарс не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 15.07.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Пара – МетроСтарс идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 08:30 по МСК.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Пара – МетроСтарс определились с коэффициентами. На ФК Пара выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Футбольный клуб Пара в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Пара сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Пара выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Пара не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Сейчас футбольный клуб МетроСтарс пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб МетроСтарс одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК МетроСтарс забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

На поединок Пара – МетроСтарс идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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