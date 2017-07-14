Яньбянь — Шанхай СИПГ прогноз и ставки от профессионала 15.07.17

Главный арбитр матча Яньбянь – Шанхай СИПГ в 10:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 15 июля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Шанхай СИПГ на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Шанхай СИПГ – девять против двух.

Самый большой коэффициент в матче Яньбянь – Шанхай СИПГ идет на гостей и составляет 4.1, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.45. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.95.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Яньбянь отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Яньбянь еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Яньбянь пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Шанхай СИПГ. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Шанхай СИПГ продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Шанхай СИПГ крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Яньбянь – Шанхай СИПГ, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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