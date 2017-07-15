Сазерланд Шаркс — Бонниригг Уайт Иглз прогноз профессионала на матч 15.07.17

Футболисты клуба Бонниригг Уайт Иглз не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 15.07.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Сазерланд Шаркс – Бонниригг Уайт Иглз идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 11:30 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Сазерланд Шаркс – Бонниригг Уайт Иглз, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Футбольный клуб Сазерланд Шаркс в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сазерланд Шаркс сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сазерланд Шаркс выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сазерланд Шаркс не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Бонниригг Уайт Иглз имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бонниригг Уайт Иглз демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бонниригг Уайт Иглз продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бонниригг Уайт Иглз в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Так как хозяева поединка Сазерланд Шаркс – Бонниригг Уайт Иглз сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Сазерланд Шаркс.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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