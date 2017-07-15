Хакоа Сидней — Вуллонгонг Вулвз прогноз специалиста 15.07.17

15-го июля состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Хакоа Сидней – Вуллонгонг Вулвз. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Хакоа Сидней, а вот игроки ФК Вуллонгонг Вулвз смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 12:00 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Хакоа Сидней – Вуллонгонг Вулвз уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

В этом сезоне футбольный клуб Хакоа Сидней только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Хакоа Сидней пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Хакоа Сидней хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Вуллонгонг Вулвз в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Вуллонгонг Вулвз демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Вуллонгонг Вулвз забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Вуллонгонг Вулвз имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Учитывая статистику личных встреч Хакоа Сидней – Вуллонгонг Вулвз, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Вуллонгонг Вулвз еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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