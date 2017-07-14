Бэйцзин Гоань — Гуйчжоу Чжичэн прогноз и ставки от специалиста 15.07.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 15-го июля, так как именно в этот день на поле сойдутся Бэйцзин Гоань и Гуйчжоу Чжичэн. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Бэйцзин Гоань. Начало данной игры произойдет в 14:35 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Бэйцзин Гоань – Гуйчжоу Чжичэн практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.6. Хозяева получили на свою победу котировку 1.9, а на гостей идет прием ставок по 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Бэйцзин Гоань использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Бэйцзин Гоань, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Бэйцзин Гоань выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Гуйчжоу Чжичэн демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Гуйчжоу Чжичэн забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Гуйчжоу Чжичэн имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Ставить на матч Бэйцзин Гоань – Гуйчжоу Чжичэн лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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