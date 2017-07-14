Ляонин Хувин — Хенань Цзянье: прогноз, ставки букмекера на матч. 15.07.17

15 июля футбольному клубу Ляонин Хувин на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Хенань Цзянье. По Москве данная игра стартует в 14:35 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Ляонин Хувин – Хенань Цзянье практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 1.85, а на гостей идет прием ставок по 4.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Ляонин Хувин использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Ляонин Хувин, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Ляонин Хувин выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В этом сезоне у футбольного клуба Хенань Цзянье совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Хенань Цзянье находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Хенань Цзянье выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Хенань Цзянье в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Ляонин Хувин – Хенань Цзянье идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: