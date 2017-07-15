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Личная встреча между футбольными клубами Фк Олимпиец и Крылья Советов назначена на 15.07.2017 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Фк Олимпиец. По Москве начало данной игры в 16:00.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Фк Олимпиец – Крылья Советов определились с коэффициентами. На ФК Фк Олимпиец выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
Футбольный клуб Фк Олимпиец в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Фк Олимпиец сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Фк Олимпиец выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Фк Олимпиец не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Крылья Советов сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Крылья Советов имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Крылья Советов покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Фк Олимпиец – Крылья Советов, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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