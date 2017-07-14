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История противостояния Нефтяник-Укрнефть – Сумы длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Нефтяник-Укрнефть одержал 51 победу, а на счету ФК Сумы 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 15-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 18:00.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Нефтяник-Укрнефть – Сумы определились с коэффициентами. На ФК Нефтяник-Укрнефть выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Нефтяник-Укрнефть не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Нефтяник-Укрнефть уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
На выезде футбольный клуб Сумы выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Сумы выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Сумы добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Ставить на матч Нефтяник-Укрнефть – Сумы лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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