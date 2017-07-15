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Личная встреча между футбольными клубами Вила Нова и Пайсанду назначена на 15-го июля 2017 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Вила Нова. По Москве начало данной игры в 22:30.
Гости поединка Вила Нова – Пайсанду от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.2. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.9, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.6.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Вила Нова существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Вила Нова проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Вила Нова никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Пайсанду имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Пайсанду демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Пайсанду продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Пайсанду в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Учитывая статистику личных встреч Вила Нова – Пайсанду, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Пайсанду еще не разу не проигрывал в два мяча.
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