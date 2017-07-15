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В 23:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Комерсиантес Унидос – Депортиво Мунисипаль, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 15 июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Комерсиантес Унидос сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Комерсиантес Унидос – Депортиво Мунисипаль определились с коэффициентами. На ФК Комерсиантес Унидос выставили 1.85, на мировую между командами — 3.5, а ставки на гостей матча принимаются по 4.4.
Если раньше футбольный клуб Комерсиантес Унидос ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Комерсиантес Унидос в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Комерсиантес Унидос стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После того, как футбольный клуб Депортиво Мунисипаль выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Депортиво Мунисипаль удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Комерсиантес Унидос – Депортиво Мунисипаль встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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