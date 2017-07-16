Гангалин — Монаро Пантерс: прогноз, ставки букмекера на матч. 16.07.17

История противостояния Гангалин – Монаро Пантерс длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Гангалин одержал 51 победу, а на счету ФК Монаро Пантерс 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 08:00.

Ставки на футбольную встречу Гангалин – Монаро Пантерс уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.4, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гангалин использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гангалин, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гангалин выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Последний матч футбольного клуба Монаро Пантерс прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Монаро Пантерс находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Монаро Пантерс в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Гангалин – Монаро Пантерс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Монаро Пантерс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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