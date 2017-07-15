Чанчунь Ятай — Гуанчжоу Фули прогноз и ставки от профессионала 16.07.17

История противостояния Чанчунь Ятай – Гуанчжоу Фули длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Чанчунь Ятай одержал 51 победу, а на счету ФК Гуанчжоу Фули 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16-го июля и по московскому времени его начало будет в 10:30.

Самый большой коэффициент в матче Чанчунь Ятай – Гуанчжоу Фули идет на гостей и составляет 4.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.5. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.85.

Свой последний матч клуб Чанчунь Ятай провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Чанчунь Ятай крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После того, как футбольный клуб Гуанчжоу Фули выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Гуанчжоу Фули удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Хозяева матча Чанчунь Ятай – Гуанчжоу Фули предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Чанчунь Ятай больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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