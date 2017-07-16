Сангжу Сангму — Чонбук Моторс прогноз и ставки от профессионала 16.07.17

История противостояния Сангжу Сангму – Чонбук Моторс длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Сангжу Сангму одержал 51 победу, а на счету ФК Чонбук Моторс 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16.07.2017 и по московскому времени его начало будет в 13:00.

Гости футбольного поединка Сангжу Сангму – Чонбук Моторс получили коэффициент 4.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.8, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.8.

В этом сезоне футбольный клуб Сангжу Сангму только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Сангжу Сангму пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Сангжу Сангму хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Чонбук Моторс может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Чонбук Моторс надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Чонбук Моторс имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая сильную игру хозяев матча Сангжу Сангму – Чонбук Моторс на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Чонбук Моторс, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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