Чеджу Юнайтед — Сеул прогноз специалиста 16.07.17

Футболисты клуба Чеджу Юнайтед готовятся до 16.07.2017, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Сеул. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 13:00 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Чеджу Юнайтед – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Футбольный клуб Чеджу Юнайтед среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Сеул выставили 4.2.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Чеджу Юнайтед использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Чеджу Юнайтед, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Чеджу Юнайтед выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сеул постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Чеджу Юнайтед и Сеул, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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