ЙЙК Йювяскюля — СЙК прогноз профессионала на матч 16.07.17

В 18:30 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок ЙЙК Йювяскюля – СЙК, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 16-го июля и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб ЙЙК Йювяскюля сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча ЙЙК Йювяскюля – СЙК определились с коэффициентами. На ФК ЙЙК Йювяскюля выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

Футбольный клуб ЙЙК Йювяскюля в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что ЙЙК Йювяскюля сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома ЙЙК Йювяскюля выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб ЙЙК Йювяскюля не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба СЙК прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь СЙК находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК СЙК в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке ЙЙК Йювяскюля – СЙК, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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