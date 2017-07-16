Мольде — Стрёмсгодсет прогноз профессионала 16.07.17

История противостояния Мольде – Стрёмсгодсет длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Мольде одержал 51 победу, а на счету ФК Стрёмсгодсет 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16-го июля 2017 года и по московскому времени его начало будет в 19:00.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Мольде – Стрёмсгодсет неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Мольде слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Мольде был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Мольде выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Последний матч футбольного клуба Стрёмсгодсет прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Стрёмсгодсет находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Стрёмсгодсет в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Мольде – Стрёмсгодсет, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Стрёмсгодсет.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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