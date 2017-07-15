Шапекоэнсе — Сан-Паулу: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 16.07.17

История противостояния Шапекоэнсе – Сан-Паулу длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Шапекоэнсе одержал 51 победу, а на счету ФК Сан-Паулу 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16 июля и по московскому времени его начало будет в 22:00.

Ставки на футбольную встречу Шапекоэнсе – Сан-Паулу уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Свой последний матч клуб Шапекоэнсе провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Шапекоэнсе крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Футбольный клуб Сан-Паулу имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Сан-Паулу демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Сан-Паулу продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Сан-Паулу в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Шапекоэнсе – Сан-Паулу являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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