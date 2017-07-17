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17.07.2017 футбольному клубу Альянса Лима на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Спорт Уанкайо. По Москве данная игра стартует в 00:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Альянса Лима – Спорт Уанкайо коэффициент на победу гостей просел до 4.3. На ничью он остался неизменным — 3.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.8.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Альянса Лима слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Альянса Лима был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Альянса Лима выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Спорт Уанкайо построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Спорт Уанкайо выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Альянса Лима – Спорт Уанкайо не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая статистику личных встреч Альянса Лима – Спорт Уанкайо, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Спорт Уанкайо еще не разу не проигрывал в два мяча.
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